Verein droht Aus und Rückzahlung von 430.000 Euro

FP-Kritik an Bürgerliste

Allerdings darf er nicht vorzeitig aufgelöst werden, sonst wird er mit allen Verpflichtungen in die Gemeinde eingegliedert. Bei VFI-Aufsichtsrat und Vizebürgermeister Alexander Schuster (FP) schrillen die Alarmglocken. „Wir brauchen dringend einen Vorstand. Am Gemeindeamt will aber niemand mit der Bürgerliste in Berührung kommen.“ Der Bürgermeister und die zwei Stellvertreter dürften laut Gesetz nicht im Vorstand sitzen.