Letzter Tag im Freibad: „Würde es länger nutzen“

„Für uns ist es super, dass das Bad noch offen ist“, sagt Gerhard, während seine zwei kleinen Kinder in Badehose neben ihm im Sandkasten spielen. „Wenn das Wetter passt, würden wir auch weiterhin kommen!“ Das sehen auch andere Badegäste so. Aber irgendwann müsse Schluss sein, sagt der stellvertretende Bademeister Markus Windischbauer. Und erklärt, dass die Heizkosten durch die kühlen Nächte so hoch sind, dass sich der Betrieb nicht mehr lohnt. Eigentlich sollte bereits am 17. September der letzte Tag sein. Das Magistrat verlängerte aber letzte Woche die Öffnungszeiten zum zweiten Mal.