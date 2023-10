Letzter Schwimm-Tag im Salzburger AYA-Bad

Was für ein Finish für die Bade-Saison: Nach einem etwas verhaltenen Start hielt sich der Sommer hartnäckig bis in den Herbst. Deshalb sprechen die städtischen Freibäder von einer ausgezeichneten Saison mit mehr als 201.000 Bade-Gästen. Vor allem wurde auch die „verlängerte Saison“ sehr gut angenommen: zwischen 17. September und 1. Oktober kamen 7102 Besucher ins AYA-Freibad. Am morgigen Dienstag gibt es für heuer die letzte Möglichkeit in der Stadt im Freibad zu schwimmen. Auch die Mitarbeiter wechseln jetzt in den Winter-Modus: In der Eisarena im Volksgarten hat nämlich die Eislauf-Saison schon begonnen. Und ab 24. November startet auch schon der Eiszauber im Volksgarten.