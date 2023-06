Gemischter Saisonstart für Salzburgs Freibäder

Für eine Prognose zum Sommer ist es noch zu früh

Bis zu 200.000 Besucher tummeln sich auf den Wiesen und in den Becken der Städtischen Freibäder jedes Jahr. Ob es heuer so viele werden, das will kein Freibadbetreiber sagen. „Wenn Juni und Juli auch so verregnet werden, dann wird’s blöd“, gibt Oberhauser zu. Zumindest die kommenden zwei Wochen sehen besser aus: Sonnig und bis zu 26 Grad warm soll es werden. Bestes Freibadwetter also.