Chris Steger mit neuem Album nah an seinen Fans

Mit Bus auf Tour

Zum Release spielt Steger in fünf Bundesländern kleine Pop-up-Konzerte. Er nennt die Auftrittsreihe „Den Fans so noh wie nia! Die Brandwagen-Tour durch Österreich“. Am 11. Oktober packt er bei der Sandburg in Linz seine Gitarre aus. „Songs aus dem Album, Signieren, Fotos - das wird sicher lustig. Wir haben ja heuer beim ,Krone’-Fest gespielt, und ich muss sagen: Das war eines meiner Highlights vom ganzen Jahr. “