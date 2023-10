Haftuntauglicher Mann fädelte brutalen Raub ein

Ein Aufsehen erregender Prozess ging kürzlich am Landesgericht für Strafsachen in Graz über die Bühne: Bei einer Home Invasion in Stattegg wurde die Besitzerin eines Einfamilienhauses von den Eindringlingen gefesselt und zurückgelassen. Die Täter stahlen nicht nur einen Tresor, sondern auch Tausende Münzen, die im Garten hinter einem Holzverschlag bei einem Hasenstall versteckt waren. Die vier Angeklagten – darunter der vermeintliche Drahtzieher (57), der den Verschlag sogar baute, und sein Sohn – fassten unbedingte Haftstrafen zwischen vier und acht Jahren aus.