Frau (55) im eigenen Haus überfallen und gefesselt

Gegen 19.45 Uhr drangen die bislang Unbekannten in das Einfamilienhaus in einer Seitenstraße in Stattegg nördlich von Graz ein. Die 55-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus, als sie von den Tätern überwältigt und mit Kabelbindern sowie Klebeband an einen Sessel gefesselt wurde. In der Folge bedrohten die Täter die 55-Jährige und forderten mehrmals die Herausgabe des Codes für den im Haus befindlichen Tresor. Aufgrund der Nervosität und des Schockes konnte die Frau diesen jedoch nicht nennen.