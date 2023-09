Brutale Räuber suchten Goldschatz im Hasenstall

Anwalt will Freispruch für mutmaßliche Tippgeber

„Er hatte einen Überblick, was sie alles besitzt, und gab die Informationen weiter“, ist sich Staatsanwalt Hansjörg Bacher in seinem Eröffnungsplädoyer sicher. „Von Beweisen sind wir weit entfernt“, widerspricht Rechtsanwalt Christian Fauland, der Vater und Sohn vertritt, den Ausführungen der Anklage. Er fordert einen Freispruch für die mutmaßlichen Tippgeber.