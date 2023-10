So funktionieren Putins perfide Tricks mit dem Öl

Die Russen stellen sich im Sanktionen-Limbo recht geschickt an, wie nun Daten des Statistischen Bundesamts in Deutschland zeigen. So importiert etwa Deutschland vor allem über Indien erhebliche Mengen russisches Erdöl, das beispielsweise zu Diesel weiterverarbeitet wird. Alleine in den ersten sieben Monaten dieses Jahres hat sich die Einfuhr von Mineralölprodukten aus Indien im Vergleich zum Vorjahr mehr als verzehnfacht.