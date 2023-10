Täterfahrzeug nach Rammbock-Einbruch entdeckt

Bereits zweiter Einbruch

Es handelt sich bereits um den zweiten Rammbock-Einbruch in dem Wiener Herren-Luxusmodengeschäft. Beim Trio könnte es sich um dieselben Täter handeln, wie beim Einbruch vor einem halben Jahr. Denn die Vorgehensweise ist ähnlich. Am 2. April drangen ebenso drei Täter mit einem Auto in das Luxusgeschäft ein und erbeuteten hochpreisige Mode. Auch damals lag der Schaden in einem sechsstelligen Bereich. Nach den Männern wird nun gefahndet. Überwachungsvideos müssen noch ausgewertet werden.