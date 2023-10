Wiener Luxusladen erneut Opfer von Rammbock-Bande

Es war gegen vier Uhr in der Früh, als am Wildpretmarkt in der Wiener Innenstadt ein ohrenbetäubender Lärm die Nachbarschaft in Aufruhr versetzte. Laut Polizei konnte ein Passant beobachten, wie drei Unbekannte mit einem offenbar gestohlenem Pkw in den Nobelherrenausstatter rasten.