Einbrecher-Trio raste mit Pkw in Luxusgeschäft

Ein Auto als Rammbock benutzt haben Einbrecher Sonntagfrüh in Wien. Die Unbekannten krachten mit dem Fahrzeug in die Eingangstüre eines Herrenausstatters in der Innenstadt und verschafften sich so Zugang. Sie erbeuteten mehrere hochpreisige Kleidungsstücke. Danach flüchteten die Täter.