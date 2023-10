Sturm in Polen: Einer kennt den Gegner auswendig

In der abgelaufenen Saison hat Wlodarczyk im Dress von Gornik Zabrze zweimal mit Rakow die Klingen gekreuzt: „Das letzte Spiel in Czestochowa haben wir 0:2 verloren, daheim aber 1:0 gewonnen.“ Dass er sich in Österreich mit sieben Pflichtspieltreffern vorstellen durfte, gibt natürlich Selbstvertrauen: „Ich hab zuletzt zwar nicht getroffen, aber wir hatten auch oft schwere Gegner. Zumindest hab ich dem Team geholfen, in der Liga unbesiegt zu bleiben.“