Grazer Problemrasen: So schnell wird getauscht

Danach kriegt das neue Grün eine Pause - ehe der „Monster-Herbst“ beginnt. In 15 Tagen (21. Oktober bis 4. November) steigen inklusive Cup-Derby fünf Spiele in der Merkur Arena. „Es ist nicht vorhersehbar, wie die Bedingungen dann sein werden. Zumal ein neuer Rasen, der noch nicht ganz verwurzelt ist, mehr Pflege benötigt. Die Natur können wir nicht beeinflussen“, so Weber, der sich gegen so manchen Kommentar, dass „jeder Gebietsliga-Rasen besser sei als jener in Liebenau“ zur Wehr setzt. „Die Belastungen für den Rasen sind im Profisport andere, zudem wird zu allen Jahreszeiten bei teils extremer Witterung gespielt. Da hättest du in unteren Ligen nach nur einem einzigen Match einen Acker.“