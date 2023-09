Rasen-Desaster: Darum sind wir die Lachnummer

Schauplatz Graz: Der „Rasen“ der Merkur Arena, der aktuell eher als Sandspielplatz bezeichnet werden muss, ist in aller Munde. Und höflich formuliert unter jeder Kritik. „Wenn ich da in meiner Coachingzone stehe und in dieses Minenfeld an Erdhügeln blicke, hoffe ich einfach, dass bald einmal etwas passiert“, sagte ein kopfschüttelnder Sturm-Coach Christian Ilzer nach dem 1:2 gegen Sporting Lissabon. Portugiesische Journalisten schriftelten fleißig mit, gute Werbung für die (selbst so ausgerufene) Sportstadt Graz sieht freilich anders aus.