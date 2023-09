„Voller Erdhügel“: Auch Grazer Rasen in der Kritik

Der Rasen im Stadion präsentierte sich in einem fürchterlichen Zustand. „Der gegnerische Trainer hat die Stimmung mit der in Frankfurt verglichen. Wenn man weiß, was dort los ist, ist das eine Riesenauszeichnung“, nahm Ilzer die lieben Worte seines Gegenübers Ruben Amorim auf. „Auf der großartigen Plattform Europa League bereits nach dem Aufwärmen das gesamte Spielfeld voller Erdhügel zu haben, ist natürlich nicht dem würdig, was wir in Graz bieten wollen.“