Hallstätter Gletscher rinnt noch schneller davon

Temperaturrekord dürfte heute wohl fallen

Der abgelaufene September war laut GeoSphere Austria der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn - im Mittel um 3,6 Grad wärmer als in den Jahren 1991 bis 2020. Und es geht in dieser Tonart weiter: Am heutigen Dienstag könnte sogar der Allzeitrekord für den Oktober fallen. Aktuell liegt dieser bei 28,6 Grad am 15. Oktober 2000 in Weyer. „Es sind am Dienstag Spitzen bis zu 29 Grad möglich“, weiß Meteorologe Alexander Ohms. Das Ungewöhnliche aktuell ist außerdem, dass durch den kräftigen Hochdruckeinfluss aus Spanien auch am Feuerkogel (1620 Meter) Temperaturen um die 20 Grad gemessen werden. In der zweiten Wochenhälfte nähern sich die Werte mit 16 bis 21 Grad dem Normalniveau an, am Wochenende wird’s wieder wärmer.