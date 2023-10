„Tiere im Theater“ halten das Werkel am Laufen

Dass der Requisiteur ein alter Hase am Theater ist, verwundert nicht. Auch die Souffleuse gehört dieser Gattung an. Intendantin ist die schillernde Katze Gertrud und mit dem Stadtpark-Hansi hat man ein vielseitig talentiertes junges Eichhörnchen an der Hand. Tief unter der Bühne sorgen die „Tiere im Theater“ dafür, dass auf den Brettern, die die Welt bedeuten, immer alles klappt. Dem gelungenen Saisonstart am Next Liberty sollte also nichts im Weg stehen. Und doch!