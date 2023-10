Royale Post für eine Schulklasse aus Osttirol

Zigtausende Glückwünsche aus aller Welt erreichten den britischen King Charles III nach seiner Krönung Anfang Mai. Darunter auch ein Brief der 4A der Mittelschule Sillian in Osttirol. „Im Rahmen des Englischunterrichtes haben die Schüler dem König eine Nachricht geschrieben“, erzählt Direktor Andreas Strasser im „Krone“-Gespräch. Die Schülerinnen und Schüler gratulierten dem Monarchen nicht nur zu seiner Krönung, sondern dankten ihm auch für seinen Einsatz für die Umwelt. „Zudem haben die Schüler Charles auch nach Tirol eingeladen, um ihm ihre schöne Heimat zu zeigen“, so der Schulleiter.