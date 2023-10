Kärntner Gemeinden rüsten nach den Unwettern auf

Zusätzlich wird man Geld brauchen, um Schutzbauten an der Lavant und am Granitzbach zu finanzieren. „Die Planungen dafür laufen bereits“, so der Gemeindechef. Es gebe Überlegungen, weitere Auffangbecken anzulegen. Salzmann: „Auch am Langlbach muss etwas gemacht werden. Dort stehen die Planungen kurz vor dem Abschluss.“ Das nächste Jahrzehnt werde sehr kostenintensiv.