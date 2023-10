Mann vor Shisha-Bar in Hamburg erschossen

Einige Taten im Drogenmilieu in den letzten Monaten

Es wird spekuliert, dass es sich um eine Tat im Hamburger Drogenmilieu handeln konnte. Der Sachverhalt sei „dubios“, teilte die Polizei mit. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. In den letzten Monaten kam es zu mehreren Bluttaten in Hamburg: Im August 2022 wurde ein Drogendealer auf offener Straße erschossen. Einige Wochen später wurde ein Rapper und Amateurfußballer mit einer Pistole in den Kopf geschossen - er ist seit dem ein Pflegefall. Anfang des heurigen Jahres wurde ein Audi Q8 von Unbekannten mit Schüssen regelrecht durchsiebt: Die Opfer, die aus der Drogenszene stammen sollen, überlebten schwer verletzt.