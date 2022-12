3,5 t Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt

Demnach hatten die Beamten erst vor einem Monat, am 29. November, in einem Container aus Ecuador zwischen Thunfisch-Konserven (Bild unten) gut zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Nur wenige Tage später, am 1. Dezember, fanden sie dann in zwei Containern aus Brasilien, die mit Säcken voller Metallgranulat beladen waren, mehr als anderthalb Tonnen Kokain.