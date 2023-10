Das Sparbuch erlebt bei Steirern ein Comeback

Über Geld redet man nicht gerne - und das, obwohl gerade in Zeiten wie diesen sehr viele Menschen Probleme damit haben. Seit letzter Woche gibt es daher in der Grazer Sackstraße eine neue Anlaufstelle, wo das Reden über Geld im Fokus steht. Die gemeinnützige Initiative „Bildung & Beratung Geldleben“ bietet kostenlose Finanzbildung und individuelle Begleitung bei Geldsorgen - insbesondere für armutsgefährdete Menschen. „Jeder kann sich in der Beratungsstelle unkompliziert und niederschwellig persönliche Begleitung und Beratung zu zahlreichen Geldfragen holen oder an Bildungsveranstaltungen teilnehmen“, sagt Standortleiterin Nina Kargl.



Bildung & Geldleben Graz, Sackstraße 36;

Di-Do, 10-19 Uhr 0720 303004-30

www.geldleben.at