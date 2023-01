Kreditzinsen steigen weiter

Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise: 2022 war ein turbulentes Jahr, was jeder Steirer auch im eigenen Börserl zu spüren bekommt - vor allem viele Kreditnehmer sind durch gestiegene Zinsen in Bedrängnis gekommen. Noch ist der Höhepunkt nicht erreicht, doch Entspannung ist in Sicht, wie Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank betont: „Es werden heuer noch zwei Zinsschritte kommen, bis maximal 3,5 Prozent im kurzfristigen Bereich.“ Bei langfristigen Krediten erreiche man jetzt schon langsam den Plafond.