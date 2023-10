An den Grenzen im Osten wird stärker kontrolliert

Nebenstraßen sind als Routen im Weinviertel beliebt

Im Visier stehen in erster Linie sogenannte Schlepperfahrzeuge - zumeist Kastenwägen. Daher ist mit Wartezeiten an den Grenzübergängen nicht zu rechnen, heißt es. Im Weinviertel, das an beiden Grenzverläufen liegt, konnte man häufig derartige Fahrzeuge auch weitab der Grenze aufgreifen. Diese kommen über Nebenwege dorthin und halten zumeist in die Nähe von Bahnhöfen innerhalb der Region.