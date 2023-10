An Grenze gestoppt: 37 Flüchtlinge in Klein-Lkw

Hotspots im Nord- und Mittelburgenland

Das Innenministerium verweist erneut auf die Effektivität der Maßnahmen. Dazu zählen Schwerpunktaktionen, auch mit Ungarn (Stichwort Operation FOX), die Verstärkung der Kräfte vor Ort in den Hotspot-Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf. Demnächst finden, wie angekündigt, Gespräche der Landespolizeidirektion mit den betroffenen Bürgermeistern statt.