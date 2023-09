So laufen die Kontrollen am Brenner jetzt ab

„In Österreich sprechen wir aktuell von 1500 bis 2000 Aufgriffen pro Woche, in Tirol sind es 80 bis 140 wöchentlich.“ Die dabei gewählten Routen führten zudem eher nicht über den Brenner: „Diese Route ist gut überwacht und wird deshalb wenig genutzt“, führte Landespolizeidirektor Tomac aus. Man bereite sich aber „auf verschiedene Szenarien“ vor. Derzeit werde an unterschiedlichen Orten kontrolliert - sowohl auf der Autobahn als auch auf der Bundesstraße als mögliche Ausweichroute. Am Dienstag habe es dabei geschätzt sechs Aufgriffe gegeben.