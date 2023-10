Aktien statt Job: Burgenländer lebt als Spekulant

Es ist ein sonniger Tag in der Fußgängerzone in Eisenstadt. Menschen gehen spazieren, die Schanigärten sind gut gefüllt. „Heute werden die Verbraucherpreise, die Arbeitslosenzahlen und das Bruttoinlandsprodukt der USA bekannt gegeben“, sagt Matthias G., während er beim Treffen mit der „Krone“ auf sein Handy schaut. Der 39-Jährige hat wenig Interesse am politischen Geschehen oder tagesaktuellen Aufregern. Ihn interessieren vielmehr Wirtschaftsdaten. Er ist Spekulant, Trader.