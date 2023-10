Privat-U-Boote: Neues Spielzeug der Superreichen

Man könnte denken, die Katastrophe der „Titan“ von OceanGate, bei der Menschen auf dem Weg zum „Titanic“-Wrack ihr Leben ließen, hätte das Interesse an Mini-U-Booten etwas gedrückt. Aber nein: Schon vor der Yacht Show, die in dieser Woche im wohlhabenden Monaco stattfand, war die Nachfrage nach den hoch entwickelten Unterwassergefährten so groß wie nie.