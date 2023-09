Bummeln und busseln: Komm’ auf die Wiesen!

Am Ausstellungsgelände beginnt der Wiesemarkt jeweils um 7 Uhr und dauert bis 19 Uhr.Der Flohmarkt kann täglich von 8 bis 18 Uhr besucht werden.Vergnügungspark und Gastronomie öffnen an den Wiesenmarkttagen täglich ab 10 Uhr. Sperrstunde ist am Samstag, 30. 9., Freitag auf Samstag, 6. auf 7. 10., und von 7. auf 8. 10. um 3 Uhr, an allen anderen Tagen um 1 Uhr. Als Familien- und Seniorentag gilt der Dienstag: ermäßigte Fahrpreise bis 18 Uhr. Buntes Programm für Senioren ab 14 Uhr in der St. Veiter Festhalle.Mittwoch um 21 Uhr steigt das Feuerwerk.