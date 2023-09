Zehn Tage voller Gaude: Wiesenmarkt lockt Familien

Mit Bahn, Bus und Bummelzug zum Markt

Auch mit den Öffis kommt man zum Wiesenmarkt: Die ÖBB verstärken ihr Zugangebot an den Wochenenden. Reinsberger Reisen bietet den Gurktal-Shuttlebus an (Anmeldung unter 04265/ 284). Die Nostalgiebahnen fahren ebenfalls zum Wiesenmarkt. In St. Veit fährt ein Bummelzug zwischen Bahnhof und Wiesenmarkt (So, Mo, Di, Do von 10 bis 20 Uhr, Mi, Fr, Sa von 10bis 23 Uhr), ein zweiter zwischen Friedhof und Wiesenmarkt (Sa und So von 10 bis 18 Uhr).