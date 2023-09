Mann schlägt Frau, sie zückt Messer und sticht zu

Völlig außer Kontrolle geraten war ein Streit am Freitag gegen 17.30 Uhr in Wien-Favoriten. Wie es zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten - einer 52-jährigen Frau und einem 50-jährigen Mann - gekommen war, ist laut Polizei noch völlig unklar. Was bislang bekannt ist: Die Frau soll den Mann geschlagen und mit dem Messer attackiert haben, er soll sie gestoßen und geschlagen haben.