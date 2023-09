Bikerin stürzt auf Brücke - und 10 m in die Tiefe

Eine wahre Armada an Schutzengeln muss am Freitagnachmittag eine Motorradfahrerin aus Deutschland gehabt haben, die mit ihrem Lebensgefährten auf der Bergstraße von Au in Richtung Damüls unterwegs war. Die 53-Jährige war auf einer Brücke ausgerutscht und über eine Mauer in eine Schlucht geschleudert worden.