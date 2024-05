Schwarzer Tag für Gleitschirmflieger

Einige Stunden später musste der Rettungshubschrauber auch schon zum nächsten Gleitschirmunfall ausrücken: Ein 57-jähriger Mann war von der Bergstation Baumgarten in Bezau in Richtung Sibratsgfäll geflogen. Gegen 16.30 Uhr leitete der Pilot in der Parzelle Tieftobel schließlich das Landemanöver ein. Fatalerweise klappte der Schirm in knapp 20 Metern Höhe plötzlich zusammen – der Mann stürzte zu Boden, wo er mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 57-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.