Neusiedler Auftaktcoup folgte Grazer Bauchlandung

Voriges Wochenende durfte der Dornbirner Jakob Reiter beim win2day Beachvolleyball Tour PRO Masters in Neusiedl am See an der Seite von Timo Hammarberg noch über Rang zwei jubeln. Am Samstag kam beim Open-Event in Graz für den 25-Jährigen, der in der Steiermark mit Michi Klemen antrat, bereits in der Hoffnungsrunde das vorzeitig Aus.