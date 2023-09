„Viele sind am Futtertrog, wurscht wer’s zahlt“

„Die Fakten werden ignoriert, stattdessen gibt‘s nur Realitätsverweigerung“, sagt Erhard Prugger. Der Leiter der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik der Wirtschaftskammer Oberösterreich ging unter die Autoren. In seinem Buch „Sozialfall Sozialstaat“ legt der Eferdinger die Finger in die Wunden und zeigt Wege auf, wie man die Probleme in den Griff bekommen kann.