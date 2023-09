Herbstlohnrunde: „Plus mindestens zweistellig“

NEOS für Senkung der Nebenkosten

Die NEOS hatten im Vorfeld der Herbstlohnrunde ihre Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten gefordert. „Arbeit wird in Österreich im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch besteuert. Genau hier müssen wir ansetzen, damit die Menschen mit ihrem Einkommen wieder besser auskommen - ohne die Unternehmerinnen und Unternehmer noch zusätzlich unter Druck zu setzen“, so Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Sonntag in einer Aussendung.