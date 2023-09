Salzburger Bäcker kontert Nehammer mit Weckerl

Eine günstige, aber gesunde Jause für Kinder! Das bietet Rudi Klappacher in seinen Bäckerein in den Salzburger Gemeinden Grödig und Großgmain um1,50 Euro an. Das „Nehammer-Weckerl“ und ein warmes Pizzastangerl sind eine Reaktion auf das umstrittene Kanzler-Video.