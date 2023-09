„Menschen verdienen Kanzler, der sie respektiert“

Auch die Sozialpartnerschaft kommt in Nehammers Wutrede nicht ungeschoren davon. „Ja, ja, ich bin bei dir, ich komm zu dem“, ruft der Kanzler einem Zuhörer zu, der in die Rede hineinruft und meint, er habe kein Problem damit, wenn jemand nur 30 Stunden arbeite oder 20, aber „ohne Subventionen von uns allen, die fleißig arbeiten“. Nehammers Antwort: „Was ist in Österreich real? Real ist, über all das hab ich mich mit dir gar nicht unterhalten. Warum? Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und sagt: ,He, putz di, Sozialpartnerschaft, Sozialpartnerschaft!‘“