Wärmster September der Messgeschichte geht zu Ende

Zum Wochenende wieder warm

In der Nacht auf Mittwoch zieht eine Kältefront mit Regenschauern über das Land, am Mittwoch soll es maximal 20 Grad haben. Doch schon am Donnerstag wendet sich wieder das Blatt: Föhnwind und schönes Wetter bringen zum Wochenende hin wieder Temperaturen von 25 Grad mit sich.