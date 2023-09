Nächster Räuber ohne Beute „fährt für Jahre ein“

Nur einen Tag, nachdem in Wels zwei verhinderte Trafikräuber für je vier Jahre in den Knast geschickt wurden - Urteil nicht rechtskräftig - bekam der nächste patscherte Verbrecher eine langjährige Haftstrafe. Diesmal in Linz. Und weil der Mühlviertler so viel am Kerbholz hat, darf er noch länger bleiben. Doch eine Chance hat er noch.