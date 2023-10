Mord an einer Transfrau

Gerade Ihre Figur ist wohl jene, die die Menschen bei dem Thema abholen soll.

Als Martin Keller bin ich der, der zu dem Thema ein paar blöde Sprüche ablässt. Ich habe auch mit Ilona Petruschka, die die Transfrau Kaja spielt und auch selbst Transfrau ist, darüber gesprochen. Und sie meinte, es ist gut, dass wir das so abbilden in dem Film, denn genau solche Bemerkungen erlebt sie ständig. Und der Keller lernt ja auch dazu im Lauf der Handlung, das ist ein wichtiger Punkt. Ich selbst habe auch dazugelernt im Lauf der Produktion, obwohl ich in Berlin lebe und queere Freunde habe. Und ich hoffe, dass unser Film einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass die Zuschauer sensibilisiert werden. Mit negativen Reaktionen rechne ich nicht.

Wird es auch einen dritten Teil von „Der Kommissar und der See“ geben?

Ja! Wir drehen bereits jetzt im Oktober. Da durften wir auch viel am Drehbuch mitarbeiten, das war toll. Auch für einen vierten Teil sieht es gut aus.