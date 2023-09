Nach Kritik nun viel Häme für Nehammer-Sager

Spott auch aus Kollegenkreisen

In Politikerkreisen sieht man Nehammers Videostatement ebenfalls nicht mit besonders viel Humor. SPÖ-Parteichef Andreas Babler berief am Donnerstag sogar eine Pressekonferenz ein, um auf das Video zu reagieren. „Wir sehen in dem Video einen Bundeskanzler, der die Leute für etwas verachtet, das er selbst zu verantworten hat“, so Babler. Vizekanzler Werner Kogler gab zu, einiges von dem Video gehört, dieses aber noch nicht gesehen zu haben. „Ich werde mich dann ärgern, wenn ich es mir angeschaut habe - oder auch nicht.“