Drei Kärntner Klubs hören auf neue „Feldherren“

Die Kärntner Volleyball-Bundesligisten starten am Samstag in die neue Meisterschaft. Die „Krone“ nimmt Aich/Dob, VBK Klagenfurt und ATSC Klagenfurt unter die Lupe. Eines haben alle drei gemeinsam: einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Die Charaktere könnten verschiedener nicht sein . . .