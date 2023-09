Legionellen: Verborgene, tödliche Gefahr im Wasser

30.000 Menschen sterben jährlich in Europa an einer Legionellen-Infektion. „Einfangen“ kann man sich das Bakterium fast überall, wo Wasser fließt. Was wenige wissen: Eigentümer, Bürgermeister oder Anlagenbetreiber haften strafrechtlich im Falle einer Kontamination. Dabei wäre diese bei konsequentem Vorgehen leicht vermeidbar ...