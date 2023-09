Polizeihund „Wendy“ spürt flüchtigen Schlepper auf

Kaum ist ein Kastenwagen mit 46 Migranten an der Grenze in Deutschkreutz gestoppt worden, rollte schon der nächste illegale Transporter mit 30 Syrern und Türken an. Nach kurzer Flucht im Fahrzeug lief der Schlepper davon und verschanzte sich in einem Gestrüpp. Polizeihund „Wendy“ stöberte ihn auf.