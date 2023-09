Petition für mehr Polizei gegen illegale Migration

Sorge um die Kinder

„Wir warten nicht ab, bis ein Kind von einem Schleuserfahrzeug auf der Flucht schwer verletzt oder gar getötet wird“, steht in der aktuellen Petition der SPÖ Deutschkreutz, die an den ÖVP-Innenminister gerichtet ist. Das Ansuchen auf Verstärkung der Sicherheitskräfte im Ort und in der ganzen Region wird in der nächsten Gemeinderatssitzung eingebracht. Aufgrund der Wichtigkeit und Brisanz erwartet sich die SPÖ die Zustimmung aller Fraktionen. Dann soll das Schreiben an den Innenminister gehen.