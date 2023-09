Nordkorea übergab getürmten Soldaten an USA

Laut der Presseagentur AP wurde King am Mittwoch den US-amerikanischen Behörden übergeben und befindet sich derzeit in China. Der US-Soldat habe gestanden, „dass er illegal in das Territorium der Volksrepublik eingedrungen ist“, verbreiteten Nordkoreas staatliche Medien. Gleichzeitig wiederholten sie die mutmaßlich von Travis getätigten Aussagen während seines Verhörs. Der Soldat habe sich über die „unmenschliche Behandlung und die rassistische Diskriminierung in der Armee“ beklagt und sei deshalb zum Grenzübertritt entschlossen. Wegen der „ungleichen amerikanischen Gesellschaft“ sei er desillusioniert gewesen.