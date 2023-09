Papa stolperte ins Drogen-Versandlager der Tochter

„Säckeweise“ Drogen im Keller

Die Zweitangeklagte, eine 23-jährige Bürokauffrau, war in den 25-Jährigen verliebt, stellte ihm den Keller als Lager zur Verfügung. Hier waren „säckeweise“ und in Blechdosen versperrte Drogen gelagert. Ein weiterer Beschuldigter (34) – er ist der einzige mit bisher weißer Weste – hatte im Urlaub die späteren Komplizen kennengelernt. Er soll das Suchtgift, das im Darknet gekauft wurde, übernommen haben. Die Bande soll selbst Online-Läden betrieben und Drogen im In- und Ausland verschickt haben.