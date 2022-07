Abtreibung: Grüne nehmen Länder in die Pflicht

Weltweit gab es einen lauten Aufschrei, als das oberste Gericht der USA das Recht auf Abtreibung kippte. Daraufhin plädierte das EU-Parlament dafür, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Die Abgeordneten nahmen vergangene Woche in Straßburg eine entsprechende Resolution an, in der sie sich auch mit den Mädchen und Frauen in den USA solidarisierten.